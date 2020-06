Come riporta La Stampa nell’edizione odierna il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan era in scadenza il prossimo 30 giugno, ma l’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il club per prolungarlo fino al termine della stagione. La paura per i tifosi rossoneri è che Ibra potrebbe non rimanere per la stagione successiva, e lo svedese starebbe pensando di andare all’Hammarby, società della quale è co-proprietario.