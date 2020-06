L’agente conferma: Biglia resta fino ad Agosto

La notizia era nell’aria e oggi ha trovato la conferma: Biglia prolunga di due mesi il contratto col Milan. A dirlo è proprio l’agente del giocatore Enzo Montepaone: “Lucas resta in rossonero fino al due di agosto, poi avremo libertà di azione”.

Il procuratore dell’argentino, intervenuto a Radio La Red, ha parlato anche del futuro del suo assistito:”Possibile il ritorno in Argentina. Abbiamo avuto contatti anche in Spagna e in Italia”. Parole che rivelano una certezza, Biglia saluterà il Milan a fine contratto.