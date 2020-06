Lapadula: “Milan in forma, per noi è fondamentale partire bene”

L’ex attaccante del Milan, Gianluca Lapadula, ora in forza al Lecce con 9 reti in 21 partite giocate tra campionato e Coppa Italia, ha parlato ai canali ufficiali del club salentino dimostrandosi già concentrato sulla sfida contro la sua ex squadra, in programma lunedì 22 giugno al Via del mare. Le sue parole:

“Ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante. Sarà un grande inizio, sono sempre stato carico e in questo periodo ho puntato molto sull’alimentazione e sui lavori di forza. Nonostante gli allenamenti a casa, è stata dura riprendere sul campo. Ma siamo pronti. Ripartire è una cosa importante, noi viviamo per la prestazione della domenica e finalmente è un nuovo obiettivo“.

Si è poi soffermato sullo stato attuale del Milan: “Dal mio punto di vista contro la Juventus ha fatto una buona partita, è una squadra in forma nonostante tutti gli alibi. Gol da ex? Per un attaccante è importante segnare, ma anche a livello di squadra sarà fondamentale partire bene“.