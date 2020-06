Brutte notizie in casa Lazio. I biancocelesti, che stanno affrontando il Torino in trasferta, nella prossima gara contro il Milan, non avranno a disposizione Ciro Immobile (fallo di mano che ha portato al rigore per i granata) e Felipe Caicedo. Entrambi i centravanti di Simone Inzaghi sono stati ammoniti, erano diffidati.