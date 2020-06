Nei giorni scorsi, sembrava ormai certo il divorzio tra il PSG e Thiago Silva. Il brasiliano, in scadenza alla fine della stagione, si diceva essere già pronto a cambiare aria, con il Milan in prima linea. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le 10 Sport, però, il club transalpino starebbe pensando a un clamoroso dietrofront. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta di rinnovo contrattuale per l’ex numero 33 rossonero.