Le pagelle dei quotidiani sportivi: Donnarumma formato super, bene Kjaer, molto male Rebic

Nella ripresa del calcio italiano post Covid-19 tornano anche le pagelle sulla prima gara di ieri sera, che ha visto la Juventus pareggiare 0-0 contro un Milan decimato dopo sedici minuti di gioco e passare all’ultimo turno della competizione, la finale che si giocherà all’Olimpico di Roma.

Se il reparto offensivo preoccupa e non poco, vista anche l’assenza di Ibra e la pessima partita di Rebic (CdS: 3, GdS: 4, TS: 4), risultato decisamente il peggiore in campo, brilla invece il reparto difensivo, con Kjaer (CdS: 6,5, GdS: 6,5, TS: 6,5)e Donnarumma (CdS: 7,5, GdS: 7, TS: 6,5) in formato super. Ad aggiudicarsi il titolo di MVP per i rossoneri è il classe 99, che giganteggia e salva la retroguardia rossonera in più di un’occasione.