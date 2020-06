Milan e Lecce si preparano al match in programma lunedì sera ore 19:30 al Via del mare, i giallorossi si presentano alla ripresa del campionato con molti assenti: Deiola, Dell’Orco e Farias e in dubbio Barak.

Non sarà della partita neanche lo squalificato Donati, giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Un Liverani che dovrà quindi fare a meno di due uomini fondamentali nel suo scacchiere, Donati e Deiola. Su di loro l’allenatore salentino ha sempre puntato sin dal loro arrivo.