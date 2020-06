Ufficializzate le formazioni di Lecce-Milan. I rossoneri ritrovano, come previsto, Theo Hernandez e Castillejo. Rebic partirà nuovamente in avanti; Partiranno in panchina, invece, Paquetà e Leao.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtisidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.