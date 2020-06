Lecce-Milan: statistiche e precedenti

Lunedì sera andrà in scena il match tra Lecce e Milan. La gara di domani metterà di fronte la peggior difesa ( i salentini con 56 reti subite) contro il quarto peggior attacco (solo 28 i gol rossoneri) della Serie A. La squadra di Liverani ha ottenuto 9 punti nelle ultime cinque gare, ma arriva da due sconfitte consecutive contro Roma e Atalanta. I ragazzi di Pioli devono riprendere la marcia dopo il clamoroso ko interno contro il Genoa (ultimo match pre sospensione) ed il pareggio a Firenze contro la Fiorentina. La gara dunque, al netto delle condizioni atletiche post quarantena, non sembra affatto scontata.

Lecce e Milan si sono scontrate 15 volte in Serie A allo stadio “Via del mare”. Il risultato più frequente è il pareggio: sono 8 gli scontri in cui entrambe le squadre sono uscite indenni. I rossoneri hanno ottenuto sei successi, mentre i salentini solamente uno, nel 2006, grazie al gol di Konan. L’ultimo precedente risale alla stagione 2011/2012, dove andò in scena una gara spettacolare: Lecce in vantaggio 3-0 a fine primo tempo rimontato e battuto dal Diavolo nella ripresa, grazie alla tripletta di Boateng e la rete di Yepes.