Lecce-Milan: tre ex rossoneri nelle file salentine

Lecce-Milan sarà anche la sfida di tre ex rossoneri che, nelle varie esperienze con la maglia del diavolo, non hanno avuto particolare fortuna. Stiamo parlando del portiere Gabriel, Riccardo Saponara e Gianluca Lapadula.

I primi due non hanno lasciato praticamente traccia: 7 presenze in sei stagioni, condite di prestiti, per il portiere brasiliano; 8 quelle per il trequartista italiano in due stagioni senza siglare nessuna rete. A Gianluca Lapadula, invece, è andata leggermente meglio: 29 gettoni in rossonero conditi da 8 gol e una Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus a Doha.