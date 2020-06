Il difensore del Lecce Lucioni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche di Milan: “Ci saranno tante difficoltà. Il Milan atleticamente è più avanti di noi per via del match contro la Juve. Ma il campo nasconde sempre incognite. L’assenza di Ibrahimovic potrebbe rendere il Milan più imprevedibile perché non hanno un punto fisso e statico in avanti”.