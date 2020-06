Lutto terribile per l’ex Milan Gennaro Gattuso: è morta la sorella che era ricoverata a Varese. Dopo Sampdoria-Napoli la donna accusò un malore e il tecnico disertò la conferenza stampa post-partita per raggiungerla. L’attuale allenatore del Napoli avrebbe appreso la notizia della scomparsa mentre era in campo a Castel Volturno. A Gattuso tutta la vicinanza e le più sentite condoglianze da tutta la redazione di SpazioMilan.