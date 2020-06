Marani: “La figura di Rangnick è molto affascinante”

In diretta su Sky Sport 24, il giornalista Matteo Marani ha commentato – tra le altre cose – il progetto che ha in mente Gazidis per il Milan del futuro e la figura di Ralf Rangnick. Ecco le sue parole:

“Gazidis ha in mente un progetto anglosassone, dall’esperienza Arsenal da cui proviene. Non ci sarà più la figura del dirigente sportivo ma quella del manager. Cambia il modello. La figura del professore è affascinante e quello che ha fatto è assolutamente significativo. Gazidis stava cercando una figura come quella del tedesco, di ampio respiro e capace di avere competenze trasversali sia dal punto di vista della guida tecnica che nell’ambito dirigenziale“.