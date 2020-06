Marani: “Su Rangnick sono laico, non voglio bocciarlo in partenza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del futuro del Milan. Le sue parole:

“Voglio aspettare per cercare di capire quali idee porterà Rangnick. Prima che arrivi il tedesco è importante che il Milan sia ben strutturato, che capisca che la sua forza è societaria. I rossoneri si devono paragonare a realtà con ruoli chiari a livello societario con una grande forza gestionale. Su Rangnick sono laico, non voglio bocciarlo in partenza. Non mi è piaciuto il trattamento nei confronti di Pioli, gestendo questa situazione in stile Milan. E’ chiaro però che se c’è un’idea per il futuro bocciare uno prima che arrivi è sbagliato. Ricordiamo comunque che ha fatto cose eccellenti nelle sue precedenti esperienze“.