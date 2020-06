Marca – Castillejo: “Non sarà facile giocare tre volte a settimana. L’Europa è il nostro obiettivo”

Samu Castillejo è stato intervistato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca. Il numero 7 rossonero ha parlato della ripresa del campionato e del Milan:

“C’è stato un momento in cui, qui in Italia, abbiamo pensato che il campionato non terminasse. Ci stiamo allenando e ci stiamo preparando al massimo perché non sarà facile giocare tre volte a settimana. La squadra è molto vicino all’Europa, può succedere di tutto ma quello è il nostro obiettivo. Il modo di lavorare del Milan e della Juventus è quello che più assomiglia a quello del Real Madrid e del Barcellona in Spagna“