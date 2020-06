Marcelo in ginocchio contro il razzismo

Le proteste contro il razzismo, in seguito alla morte di George Floyd, si sono diffuse non solo per le strade di tutto il mondo, ma anche sui campi di calcio e di allenamento. Il primo giocatore ad esultare omaggiando l’uomo afroamericano è stato Marcus Thuram, in Bundesliga, seguito poi da alcuni club di Serie A e Premier League, fino ad arrivare a Marcelo. Oggi infatti il difensore del Real Madrid, dopo aver segnato il goal del 3-0, si è inginocchiato ed ha alzato il pugno, per dimostrare la sua solidarietà alla lotta contro la discriminazione razziale.