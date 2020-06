Marchetti: “Ibra non resterà al Milan, con Rangnick talenti giovani”

“Ibra al Milan ha dato un forte contributo in questo periodo, lo ha fatto a suo modo, in maniera decisa, brusca. La sensazione che abbiamo noi è che l’opzione che il Milan ha per poter prolungare il rapporto con Ibrahimovic, non verrà esercitata per diversi motivi. L’arrivo dello svedese è stato fortemente voluto da Boban e Maldini, consci di quanto potesse dare. Il suo contributo non è soltanto tecnico, ma di esperienza e personalità che fa rendere meglio alcuni suoi compagni. Con l’arrivo di Rangnick il Milan andrà in una diversa direzione, con una squadra molto giovane composta da talenti, abbassando sia l’età media che il tetto ingaggi. Ibra può stare in questo progetto tecnico? Secondo Maldini e Boban sì, secondo Gazidis, meno”.

Questo il pensiero di Luca Marchetti intervenuto a Sky Sport24. Il destino di Zlatan Ibrahimovic parrebbe segnato, soprattutto con l’approdo a Casa Milan di Ralf Rangnick e il via ufficiale al progetto giovani.