Marchetti: “Il destino di Pioli lo decide Rangnick”

“Non sarà il campionato o l’approdo all’Europa League a decidere il futuro di Pioli, ma sarà Rangnick. Il problema non è legato all’accesso alla competizione internazionale, ma l’ennesimo anno lontano dalla Champions. E’ la Champions il fattore che funge da volano”.

Luca Marchetti intervenuto a Night Line in onda su Sky Sport24 ha focalizzato l’attenzione su Ralf Rangnick l’uomo che in un solo colpo potrebbe dare una svolta in casa Milan. Il tedesco stimatissimo da Ivan Gazidis potrebbe rivoluzionare la struttura tecnica rossonera e di conseguenza, segnare in un modo o nell’altro il futuro di mister Pioli.