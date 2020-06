Massara:”Il Milan deve rientrare in Europa. Ibra? decideremo insieme a lui”

Frederic Massara è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, parlando di molti temi, anche scottanti, riguardanti i prossimi mesi del Milan. Il DS rossonero ha parlato in primis dell’obiettivo:” Il Milan deve rientrare in Europa. Quest’anno siamo stati senza coppe, ma una squadra così importante non può assentarsi a lungo. Siamo convinti di potercela fare”.

Massara ha parlato anche della società e sul proprio futuro:”Con Gazidis ci confrontiamo sempre. Vogliamo riportare il Milan ai vertici ma ora ci sono dei paletti da rispettare e stiamo rientrando negli standard giusti. Stiamo abbattendo i costi, ma non rinunceremo alla competitività. Il futuro? siamo abituati a queste voci. Menomale che ricominciano le gare così avrete altro di cui parlare”.

Infine, il DS milanista è intervenuto sul mercato e sui giocatori in scadenza:” Il mercato apre ufficialmente a settembre e in mezzo abbiamo dodici gare. Ora siamo concentrati solo sul campo. I contratti dei sei giocatori in scadenza verranno tutti prolungati fino ad agosto. Ibra? Per campioni come lui ci sarà sempre spazio. Decideremo il suo futuro insieme a lui. I costi hanno portato a qualche difficoltà, ma l’obiettivo è quello di creare una squadra giovane coadiuvata da giocatori esperti”.