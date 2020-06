Micoud su Thiago Silva: “Ha qualità, ma non è mai risultato decisivo quando serviva”

Intervistato dall’Equipe, l’ex stella del calcio francese Johan Micoud ha parlato di Thiago Silva e del suo divorzio col Psg al termine della stagione: “Sarebbe bello però vederlo giocare fino ad agosto, anche la Champions, prima di vedergli lasciare il testimone a Marquinhos. Che mi sembra abbia più energia, più vibrazioni positive di Thiago Silva. Sembra più un leader nel campo o quando parla, emana più serenità ed energia. Thiago mi ha lasciato sensazioni di frustrazione: ha qualità eccezionali, è elegante, splendido nell’anticipo. Però nelle grandi gare non ha mai portato quel quid in più. Avrebbe dovuto far fare il salto in avanti al PSG, ne sarebbe stato capace e resterà una macchia nel suo percorso a Parigi. Avrebbe potuto farlo, ma a un certo punto è scomparso“.