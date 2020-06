Milan, aumenta la concorrenza per Florentino: Bayer Leverkusen su di lui

L’interesse del Milan per Florentino non è più un segreto. Il giovane centrocampista del Benfica ha stregato la dirigenza rossonera, in quanto rientra a pieno nel “progetto giovani” che la società ha in mente per la prossima stagione.

Le sue ottime prestazioni in campo, però, non sono passate inosservate ad altri club europei. Oltre a Betis Siviglia e Manchester United, secondo quanto riportato da “Record” anche il Bayer Leverkusen sarebbe interessato al giocatore. I rossoneri vorrebbero strapparlo al Benfica sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30/40 milioni di euro.