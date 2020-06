Milan, Begovic: “Il calcio darà un contributo importante al ripristino della normalità”

Asmir Begovic è stato intervistato dal TheGuardian.com. Il portiere bosniaco ha parlato della sua esperienza al Milan e della difficile situazione in Italia:

“La prima volta che sono uscito a Milano dopo essere tornato dall’Inghilterra, finito il lockdown, non c’era nessuno per strada e non succedeva nulla. Ora la situazione sembra essere di nuovo di normalità e il calcio sta dando un contributo importante. A Milano ho avuto un impatto enorme con la personalità e la leadership di Ibrahimovic. La sua qualità migliore è la competitività. Donnarumma? Ad oggi è uno dei migliori portieri al mondo, e se continua così è solo questione di tempo prima che diventi il numero uno in assoluto“.