Secondo quanto riportato dallo Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu, analizzando i dati Opta sulla Serie A 2019-2020, è il rossonero che calcia di più in porta, precedendo in questa speciale classifica anche Zlatan Ibrahimovic. Il turco, però, nonostante i tanti tentativi non riesce ad andare in rete costantemente.