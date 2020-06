Milan femminile, Carissimi: “Bisogna continuare e migliorare la strada per scrivere la storia del Milan”

Marta Carissimi, centrocampista del Milan femminile, ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram per la fine del campionato. Ecco le sue parole:

“La stagione è ufficialmente conclusa. Da oltre un mese avevamo ripreso gli allenamenti sul campo, con grande attenzione e professionalità da parte del club, non solo per cercare di raggiungere la Champions League, ma soprattutto per continuare nel nostro percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Avremmo voluto terminare la stagione sul campo, ma purtroppo non è stato possibile. La strada è stata tracciata, bisogna riprenderla, continuare a migliorarla e raggiungere nuovi traguardi da scrivere nella storia del Millan“.