Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Milan riprenderebbe volentieri Tiémoué Bakayoko, che non ha mai nascosto la volontà di tornare a Milano. Il costo del suo cartellino è sceso a 20 milioni, cifra che in via Aldo Rossi sarebbero disposti a spendere, ma l’ostacolo maggiore è l’ingaggio del centrocampista francese, che chiede più di 6 milioni all’anno.