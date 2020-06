Milan, interessa Naby Keita del Liverpool

Il Liverpool e Naby Keita sono destinati a dirsi addio. Il centrocampista non sta trovando spazio nel centrocampo dei Reds, e la squadra campione d’Europa starebbe già pensando a rimpiazzarlo con Ruben Neves. Il manager tedesco Ralf Rangnick fu colui che lo scoprì al Salisburgo e lo portò con sé al Lipsia.

Con l’inizio della nuova avventura in rossonero, l’allenatore-dirigente potrebbe seriamente pensare di presentare un’offerta per portarlo al Milan. Secondo quanto riportato dal media britannico Express, la società di via Aldo Rossi rientrerebbe a pieno tra le pretendenti del guineano.