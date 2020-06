Milan, la Fiorentina tratta Thiago Silva: via libera per Milenkovic

È notizia di poche ore fa l’interessamento forte della Fiorentina per Thiago Silva. Il centrale del PSG, in passato accostato ai rossoneri, va in scadenza di contratto al termine della stagione, e potrebbe tornare in Serie A per vestire la maglia viola.

Quest’operazione, indirettamente, potrebbe favorire anche il Milan stesso. L’arrivo in difesa dell’ex 33 rossonero potrebbe spingere la società di Firenze a cedere Milenkovic. Il centrale classe ’97 piace molto alla società di via Aldo Rossi, e potrebbe partire per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.