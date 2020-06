Dalla Spagna sono sicuri: il Milan è fortemente interessato a Luka Jovic. Il serbo non ha convinto in Liga, e i 60 milioni di euro spesi dalle Merengues solo un anno fa pesano parecchio. Per portare l’ex Eintracht in Serie A, i rossoneri vorrebbero trattare per un prestito biennale con diritto di riscatto.