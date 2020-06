Per la prossima stagione, il Milan punta a rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre ai nomi di Milenkovic della Fiorentina e Sarr del Nizza, sarebbe ancora forte quello di Kristoffer Ajer. Il 22enne di proprietà del Celtic ha parecchie pretendenti anche in Premier League, con il Leicester in prima linea. La dirigenza di via Aldo Rossi vorrebbe strapparlo ai scozzesi con un prestito con diritto di riscatto.