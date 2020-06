Ante Rebic non si ferma più, il croato ha trovato la rete anche nella gara odierna giocata e vinta dal Milan a San Siro 2-0 ai danni della Roma. In un 2020 atipico, causa Coronavirus, il numero 18 rossonero si è distinto come uno dei goleador più prolifici della Serie A. Con l’ottava rete messa a segno, Rebic ha siglato una rete ogni 79′ minuti, superando per rapporto minuti gol nel 2020, Ciro Immobile ( un gol ogni 84 minuti) e Cristiano Ronaldo (un gol ogni 69 minuti)