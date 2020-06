Milan-Roma, le pagelle: difesa perfetta, attacco cinico. I rossoneri piegano la Roma

DONNARUMMA 6 – Chiamato poco in causa ma tiene la porta inviolata.

CONTI 6.5 – Buon lavoro difensivo del terzino, più preciso rispetto alle ultime uscite, va premiato.

KJAER 7 – Partita praticamente perfetta del danese, che annulla Dzeko ed è preciso in qualsiasi intervento.

ROMAGNOLI 7 – Con Kjaer forma una coppia difensiva molto solida, oggi insuperabile. In continua crescita.

T. HERNANDEZ 7 – Altra ottima prestazione del francese, che sembra quasi non soffrire le alte temperature.

KESSIE 6.5 – Solido e in fiducia: grande gara dell’ivoriano, una diga davanti alla difesa.

BENNACER 6 – Una partita un po’ nell’ombra quella dell’algerino, che lavora più in fase di copertura, e lo fa bene.

CASTILLEJO 5.5 – Un primo tempo sottotono, e nella ripresa ha soltanto 10 minuti prima di essere sostituito per dimostrare che non era la sua partita.

BONAVENTURA 5.5 – Oggi appare in difficoltà, sarà colpa del caldo?

CALHANOGLU 6.5 – Nel primo tempo spreca una palla gol, nella ripresa è Mirante a salvare sul turco, ma nel finale è suo il gol su rigore che sigilla la vittoria rossonera.

REBIC 7 – Corre per 75′ minuti, mette sempre pressione alla difesa giallorossa e firma la rete dell’1-0. Un fattore per il Milan in questo momento.

PAQUETA’ 6 – Quando fa le cose semplici sa essere molto efficace, adesso serve continuità.

SAELEMAEKERS 6.5 – Grande prestazione del giovane belga, che da subentrato corre per tutto il campo, e mette più volte in difficoltà la retroguardia giallorossa.

LEAO 5 – Contro il Lecce entra in campo e segna. Oggi entra in campo, sbaglia diversi appoggi, e si dimostra inefficace. Troppo superficiale.

PIOLI 7.5 – Con questa partita il Milan si rilancia ufficialmente per la corsa all’Europa League, e il merito è soltanto di Stefano Pioli.