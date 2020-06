Milan, si accelera per Jovic: in settimana atteso l’agente Ramadani

Per la prossima stagione, il Milan vuole puntare ad un profilo di spessore per l’attacco. Il probabile addio di Ibrahimovic, unito alle prestazioni poco convincenti di Leao, spingono la società rossonera ad investire per un bomber da almeno 15-20 gol stagionali. Tra i nomi fatti, in cima alla lista rimane quello di Luka Jovic. L’ex Eintracht non ha mai veramente convinto al Real Madrid, che però chiede comunque almeno 60 milioni di euro per lasciarlo andare.

I rossoneri puntano ad abbassare le pretese, provando a strapparlo ai Blancos con un prestito con obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, in settimana l’agente Fali Ramadani è atteso a Milano, e potrebbe incontrare la dirigenza del Milan per capire come sbloccare la trattativa.