Tra i nomi fatti nelle scorse settimane per rinforzare la rosa del Milan, c’è anche quello di Florian Thauvin. L’esterno francese piace ai rossoneri e, essendo in scadenza nel 2021, potrebbe arrivare ad una cifra non troppo onerosa.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, l’Olympique Marsiglia non vorrebbe privarsi della sua stella così facilmente, anzi. Nei prossimi giorni, la società francese proporrà al giocatore un rinnovo contrattuale di un anno.