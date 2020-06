Stando a quanto riportato da alcune fonti autorevoli, il Milan si aggiunge alla lista delle tante squadre (italiane e non) che seguono Memphis Depay, attaccante e capitano del Lione. Il calciatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2021 e, lo stesso direttore sportivo del club francese, ha ammesso che probabilmente non verrà rinnovato, nonostante ad inizio stagione abbia collezionato ben 14 goal in 18 partite.