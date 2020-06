Stando a quanto riportato da Daily Express, il Milan sarebbe sulle tracce di Thiago Almada. Il talentuoso diciannovenne del Velez Sarsfield, in Argentina, è etichettato come “il nuovo Messi” per le sue qualità tecniche e la sua duttilità tattica, infatti può giocare come trequartista, esterno d’attacco e seconda punta. Sul gioiello argentino ci sarebbero anche Inter, Manchester United, City e Real Madrid.