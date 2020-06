Milan, Thauvin si allontana: il presidente del Marsiglia lo ha dichiarato incedibile

Tra i nomi accostati nei giorni scorsi al Milan, c’è anche quello del francese Florian Thauvin. L’esterno offensivo classe ’93 andrebbe ad arricchire un reparto d’attacco in cerca di giocatori con le sue caratteristiche. Intervistato da Europe 1, il presidente del Marsiglia Jacques-Henri Eyraud ha però voluto blindare lui, Payet e Mandada, le stelle del club. Ecco le sue parole:

“Il nostro obiettivo è rimanere il più competitivi possibile. Se le stelle dell’OM Payet, Thauvin e Mandanda sono in vendita? No, non ci sono saldi presso l’OM. Per 4 anni, c’è stato il desiderio di investire in modo massiccio. Non abbiamo fatto tutto bene, ma ci sono anche dei successi. Il club è tornato ai massimi livelli del calcio francese. Dopo 3 anni, siamo tornati in Champions League. Se Thauvin, Mandanda e Payet saranno in rosa anche nella prossima stagione? Certo. Il nostro desiderio è di rimanere il più competitivi possibile, ma su una base economica sostenibile“.