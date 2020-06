Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di MilanTV al termine di un’ottima prestazione contro la Roma:

“Oggi tutti hanno dato il 100% in campo, siamo molto felici per il risultato. È stato una partita difficile, fino al 60’ abbiamo spinto tanto e alla fine siamo riusciti a sbloccarla. Mi trovo molto bene con i miei compagni, sono molto felice con loro. Ruolo preferito? Non ne ho uno, cerco di fare il massimo ovunque mi metta il mister per aiutare la squadra“.