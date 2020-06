Nuovo calendario Serie A: definiti gli orari delle partite

CALENDARIO SERIE A – Che il campionato ricominciasse è ormai una notizia risaputa, tutti però aspettavano solo di sapere quando scenderà in campo la propria squadra del cuore. Da pochi minuti è stato diramato il nuovo calendario del campionato italiano, contenente tutti i nuovi orari e i giorni in cui si disputeranno le partite. Si comincia il 20 giugno con le partite da recuperare per la 25a giornata e poi si prosegue dal 22 giugno così:

27A GIORNATA:

Fiorentina-Brescia (lun, ore 19.30 – SKY) Lecce-Milan (lun, ore 19.30 – SKY)Bologna-Juventus (lun, ore 21.45 – SKY) Spal-Cagliari (mar, ore 19.30 – SKY) Verona-Napoli (mar, ore 19.30 – DAZN) Genoa-Parma (mar, ore 21.45 – DAZN) Torino-Udinese (mar, ore 21.45 – SKY) Inter-Sassuolo (mer, ore 19.30 – DAZN)Atalanta-Lazio (mer, ore 21.45 – SKY) Roma-Sampdoria (mer, ore 21.45 – SKY)

28A GIORNATA:

Juventus-Lecce (ven, ore 21.45 – SKY) Brescia-Genoa (sab, ore 17.15 – SKY) Cagliari-Torino (sab, ore 19.30 – SKY) Lazio-Fiorentina (sab, ore 21.45 – DAZN) Milan-Roma (dom, ore 17.15 – DAZN) Napoli-Spal (dom, ore 19.30 – SKY) Sampdoria-Bologna (dom, ore 19.30 – SKY) Sassuolo-Verona (dom, ore 19.30 – DAZN) Udinese-Atalanta (dom, ore 19.30 – SKY)Parma-Inter (dom, ore 21.45 – SKY)

CALENDARIO SERIE A DA LUGLIO29A GIORNATA:

Torino-Lazio (mar, ore 19.30 – SKY) Genoa-Juventus (mar, ore 21.45 – SKY)Inter-Brescia (mer, ore 19.30 – DAZN)Bologna-Cagliari (mer, ore 19.30 – SKY)Fiorentina-Sassuolo (mer, ore 21.45 – SKY)Lecce-Sampdoria (mer, ore 21.45 – DAZN)Verona-Parma (mer, ore 21.45 – SKY) Spal-Milan (mer, ore 21.45 – SKY) Atalanta-Napoli (gio, ore 19.30 – DAZN)Roma-Udinese (gio, ore 21.45 – SKY)

30A GIORNATA:

Juventus-Torino (sab, ore 17.15 – SKY)Sassuolo-Lecce (sab, ore 19.30 – SKY) Lazio-Milan (sab, ore 21.45 – DAZN) Inter-Bologna (dom, ore 17.15 – DAZN)Brescia-Verona (dom, ore 19.30 – SKY)Cagliari-Atalanta (dom, ore 19.30 – SKY)Parma-Fiorentina (dom, ore 19.30 – SKY)Sampdoria-Spal (dom, ore 19.30 – DAZN)Udinese-Genoa (dom, ore 19.30 – SKY)Napoli-Roma (dom, ore 21.45 – SKY)

31A GIORNATA:

Lecce-Lazio (mar, ore 19.30 – SKY) Milan-Juventus (mar, ore 21.45 – DAZN) Fiorentina-Cagliari (mer, ore 19.30, SKY)Genoa-Napoli (mer, ore 19.30, SKY)Atalanta-Sampdoria (mer, ore 21.45, SKY)Bologna-Sassuolo (mer, ore 21.45, SKY)Roma-Parma (mer, ore 21.45, DAZN)Torino-Brescia (mer, ore 21.45, SKY)Spal-Udinese (gio, ore 19.30 – DAZN)Verona-Inter (gio, ore 21.45 – SKY)

32A GIORNATA:

Lazio-Sassuolo (sab, ore 17.15 – SKY)Brescia-Roma (sab, ore 19.30 – SKY)Juventus-Atalanta (sab, ore 21.45 – DAZN)Genoa-Spal (dom, ore 17.15 – DAZN)Cagliari-Lecce (dom, ore 19.30 – SKY)Fiorentina-Verona (dom, ore 19.30 – DAZN)Parma-Bologna (dom, ore 19.30 – SKY)Udinese-Sampdoria (dom, ore 19.30 – SKY) Napoli-Milan (dom, ore 21.45 – SKY) Inter-Torino (lun, ore 21.45 – SKY)

33A GIORNATA:

Atalanta-Brescia (mar, ore 21.45 – SKY)Bologna-Napoli (mer, ore 19.30 – DAZN) Milan-Parma (mer, ore 19.30 – SKY) Sampdoria-Cagliari (mer, ore 19.30 – SKY)Lecce-Fiorentina (mer, ore 21.45 – DAZN)Roma-Verona (mer, ore 21.45 – SKY)Sassuolo-Juventus (mer, ore 21.45 – SKY)Udinese-Lazio (mer, ore 21.45 – SKY)Torino-Genoa (gio, ore 19.30 – SKY)Spal-Inter (gio, ore 21.45 – DAZN)

Gli altri orari verranno delineati in base al proseguo del campionato.