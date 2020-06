Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di “Tutticonvocati” su Radio24, ha parlato di Gennaro Gattuso, ex tecnico del Milan. Queste le sue parole:

“Gattuso monumento all’umiltà. Averlo visto parlare in quel modo mettendo in silenzio non solo i giocatori ma anche DeLaurentiis mi dà l’idea che sia entrato nella testa dei suoi giocatori”