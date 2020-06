Oscar Rodriguez, parla l’agente: “Milan destinazione gradita”

Oscar Rodriguez, trequartista classe ’98 di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Léganes, è uno degli obiettivi di mercato del Milan che verrà.

L’agente del ragazzo, Renè Ramos, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com circa il futuro del proprio assistito. Ecco le sue parole:

Signor Ramos, dalla Spagna arrivano indiscrezioni sull’interesse del Milan nei confronti di Oscar Rodriguez. Quanto c’è di vero?

“Ho letto anche io questa notizia uscita sui giornali, ma non c’è nulla di ufficiale in corso”.

Oscar si sta mettendo in grande evidenza con il Leganés: è già pronto per giocare in una squadra di livello alto?

“Lui sta benissimo al Leganés e vuole chiudere al meglio la sua avventura, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dal club. Poi il futuro è nelle mani del Real Madrid, Oscar ha un contratto con loro. Se qualche club vorrà acquistare il mio assistito, dovrà prima trovare un accordo con il Madrid”.

Villarreal, Siviglia e Valencia sono in corsa per Oscar, vero?

“Sì, ci sono tanti club spagnoli su di lui. Ma per segreto professionale non mi piace fare i nomi delle squadre interessate”.

Il Milan può essere una destinazione gradita?

“Perché no? Il Milan è sempre un grandissimo club con una grande tradizione”.