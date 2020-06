Pioli pensa al cambio di modulo: rischio esclusione per Leao

Sono giorni di riflessione in casa Milan. Viste le assenze di Ibrahimovic, Theo e Castillejo, Pioli sta studiando nuove mosse in vista della semifinale di coppa Italia contro la Juventus. Secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’, l’allenatore rossonero sembra intenzionato ad optare per un nuovo cambio di modulo.

Abbandonare il 4-2-3-1 per passare al 4-3-2-1, modulo vincente del Milan Ancelottiano. L’idea di Pioli sarebbe quella di schierare Bonaventura e Calhanoglu sulla trequarti, alle spalle di Rebic. Una nuova esclusione per Rafael Leao, poco brillante in questi giorni di allenamento a Milanello.