Pobega: l’Udinese prova il colpaccio

E’ stata una delle rivelazioni del Pordenone guidato da Attilio Tesser, Tommaso Pobega presto potrebbe diventare un uomo mercato a tutti gli effetti. Il centrocampista di proprietà del Milan in prestito ai friulani, in questa stagione ha subìto un’importante ascesa. I rossoneri lo hanno monitorato con grande attenzione, tanto da pensare ad un prolungamento contrattuale. In via Aldo Rossi Pobega gode di grande considerazione, la stessa palesata dalla dirigenza pordenonese, pronta a puntare alla conferma del ragazzo.

Il Messaggero Veneto riferisce che su Pobega si sta muovendo con grande decisione anche l’Udinese, pronta ad offrire al Milan 5 mln di euro. La dirigenza rossonera non vorrebbe cedere il giocatore o almeno, mantenere un diritto di recompra. Quello di Pobega è un profilo particolarmente interessante, un classe ’99 che pare decisamente pronto al salto in Serie A.