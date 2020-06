Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha sottolineato l’importanza di Pioli per il Milan e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic:

Pioli ha una grande esperienza per gestire i momenti particolari e mi auguro che rimanga al Milan. Se andrà via lo farà anche Ibrahimovic, che è fondamentale: con lui in campo i rossoneri sono una squadra diversa e può aiutare i ragazzi più giovani.