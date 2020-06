Probabili formazioni, Milan-Roma: Pioli conferma l’11 di Lecce, Fonseca punta su Dzeko

Domani pomeriggio, ore 17:15, Milan e Roma si daranno battaglia in un caldo pomeriggio di fine giugno. La squadra di Pioli, dopo l’ottimo 4-1 rifilato al Lecce, non vuole di certo fermarsi e punterà sugli stessi giocatori visti al Via del Mare. Per Fonseca, la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria ha rappresentato un punto di partenza, ma ora bisogna confermarsi.

MILAN, SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA – La filosofia di Pioli è chiara. Complici le condizioni di Zlatan Ibrahimovic non al top, la squadra che scenderà domani sera a San Siro sarà pressoché identica a quella vista contro il Lecce. Donnarumma tra i pali, confermato Conti a destra con Romagnoli e Kjaer (che ha recuperato) in mezzo, Theo a sinistra a spingere. Centrocampo a due con Bennacer e Kessié, mentre davanti spazio ai convincenti Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu. Unica punta Rebic, con Leao che partirà ancora una volta dalla panchina.

ROMA, MODULO SPECULARE CON DZEKO PRIMA PUNTA – Anche per la Roma di Fonseca si sono ben pochi dubbi di formazione. La squadra della Capitale dovrebbe partire con il modulo 4-2-3-1, speculare ai rossoneri. Tra i pali ci sarà Mirante, che avrà davanti a sé una linea a 4 composta da Zappacosta, Mancini, Smalling e Kolarov. Davanti alla difesa agirà l’ex Cristante, in coppia con Veretout. Sulla trequarti spazio a Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan, mentre davanti giocherà il bomber Edin Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Kessié, Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic. All. Pioli

Roma (4-2-3-1): Mirante, Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca