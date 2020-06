Report Milanello – Gazidis, Maldini e Massara presenti all’allenamento

Terminato il giorno di riposo concesso da mister Pioli, sono riniziati gli allenamenti in vista del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri ospitare la Roma a San Siro domenica 28 giugno alle 17:15. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Squadra in campo alle 10:30 per l’attivazione muscolare composta da una serie di esercizi con gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo diviso in due parti, alternandosi in due diverse zone per svolgere delle esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile. In chiusura, possesso palla e partitella su campo ridotto.

La squadra si ritroverà domani a Milanello alle ore 17:00 per l’allenamento pomeridiano.