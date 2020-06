Roma, DS Petrachi su Under: “Lo cercano in tanti ma è prematuro parlare di cessione”

Il DS della Roma, Gianluca Petrachi, parla a Sky dell’interessamento di molte squadre su Cengiz Under, accostato al Milan durante lascorsa sessione di mercato. Queste le sue parole:

“Rappresenta un talento. Molto forte, per quanto mi riguarda. Vedremo: certamente rompe gli equilibri, fa la differenza. A me piace: lo volevo al Torino prima che lo prendesse la Roma. Ci sono delle squadre molto interessate, perché è appetitoso. Ma è prematuro parlarne oggi: dobbiamo vedere come si sviluppa tutta la situazione”.