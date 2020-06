Scaroni: “Milano avrà lo stadio più bello del mondo”

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, commentando l’accordo raggiunto da Inter e Milan con il Comune di Milano circa le volumetrie del nuovo San Siro.

Scaroni: “Abbiamo fretta di dotare i nostri club di un impianto adatto ai tempi”

Il Presidente del Milan si è detto soddisfatto dell’accordo e delle prospettive: “Abbiamo seguito le indicazioni del Comune di Milano e per questo motivo è una vittoria per Palazzo Marino. La città avrà lo stadio più bello del mondo un’area sportiva-commerciale vivibile tutto l’anno. In più ci saranno indici di edificabilità bassissimi rispetto ad altri progetti come Porta Nuova”.

Lo stesso Scaroni ha aggiunto: “Abbiamo fretta di dotare i nostri club di un impianto adatto ai tempi: non possiamo fare sogni europei senza giocare in uno stadio moderno, ecco perché abbiamo abbassato le volumetrie”.