Scaroni: “Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia. Rangnick? Sceglie Gazidis”

Paolo Scaroni, numero uno del Milan haparlato stamane a Rai Radio 1, soffermandosi sulla ripresa del calcio giocato, sulla Coppa Italia e sul futuro della panchina rossonera.

Scaroni: “Mi sembra utopia pensare che la rinascita possa avvenire velocemente”

Riguardo alla ripresa e all’immente impegno in Coppa Italia, ha dichiarato: “Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia, ma se non dovesse essere così lotteremo in campionato. Algoritmo in caso di nuovo stop? Sono focalizzato sul piano A”.

Sul futuro del Milan, lo stesso Scaroni ha aggiunto: “Abbiamo fatto un grande sforzo di riduzione dei costi e nel futuro cerchiamo giocatori giovani con prezzi ragionevoli. Il Milan viene da un lungo periodo di crisi, mi sembra utopia pensare che la rinascita possa avvenire velocemente. Non vogliamo prendere altre legnate dall’Uefa”.

Battuta finale su Rangnick: “Le scelte le fa Gazidis. Per il momento abbiamo fiducia in Pioli, non so se arriverà il manager tedesco. Abbiamo fiducia in lui e in Maldini”.