Serie A in chiaro: confermate due partite per giornata, fondamentale l’eliminazione della pubblicità

Vedere il massimo campionato italiano in chiaro non sarà più un’utopia, le parti hanno trovato il giusto compromesso. La Serie A trasmetterà in chiaro due match per ogni giornata: sabato sarà il turno di Verona-Cagliari, in onda sul canale YouTube di DAZN, mentre il giorno dopo sarà la volta di Atalanta-Sassuolo su TV8.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’accordo è stato raggiunto grazie all’eliminazione della pubblicità da un quarto d’ora prima del fischio d’inizio a un quarto d’ora dopo la fine del match. In questo modo anche Mediaset e Discovery hanno dato il via libera.