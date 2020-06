Serie A, possibile l’arrivo di Amazon! Per Sky divieto di esclusiva online

AMAZON SERIE A – Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica.it, Amazon sarebbe interessato al campionato italiano. Tutto è nato nella giornata di ieri in cui il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto del TAR ha così escluso il divieto di esclusiva sul web. In poche parole, dal prossimo anno non dovrebbe più essere questa la disposizione della Serie A in merito alla divisione delle partite tra Sky e Dazn.

AMAZON SERIE A, L’IDEA

Di questi spazi, potrebbe, secondo il portale del quotidiano romano, approfittare il colosso guidato da Jeff Bezos, che al calcio si sta interessando eccome. Amazon ha già un accordo con la Premier League e la Federcalcio tedesca per la stagione in corso, e potrebbe essere interessato ad ampliare il suo pacchetto, puntando anche al massimo campionato italiano.

Qualora dovesse andare in porto l’idea di cui si sta parlando, si rivelerebbe una vera e propria novità, soprattutto perché fino ad oggi Sky ha sempre avuto tanto rispetto ad altri e questa volta potrebbe non essere più così.